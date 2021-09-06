Жители Тульской области активно привозят из отпусков коронавирусную инфекцию Фото: Алексей ФОКИН

Несмотря на то, что в Тульской области фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах, кроме детской, где наблюдается стабильный уровень заболеваемости, увеличилось число завоза COVID-19 с российских курортов.

Так, за последнюю неделю в регион завезено 14 случаев заболеваемости, тогда как на прошлой неделе таких случаев было всего 9. Большинство заразившихся отдыхали в Краснодарском крае.