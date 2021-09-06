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Здоровье6 сентября 2021 15:46

Жители Тульской области активно привозят из отпусков коронавирусную инфекцию

Согласно последним данным Роспотребнадзора, рост завозов за неделю вырос в полтора раза
Игорь КОПЫТОВ
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Жители Тульской области активно привозят из отпусков коронавирусную инфекцию

Жители Тульской области активно привозят из отпусков коронавирусную инфекцию

Фото: Алексей ФОКИН

Несмотря на то, что в Тульской области фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах, кроме детской, где наблюдается стабильный уровень заболеваемости, увеличилось число завоза COVID-19 с российских курортов.

Так, за последнюю неделю в регион завезено 14 случаев заболеваемости, тогда как на прошлой неделе таких случаев было всего 9. Большинство заразившихся отдыхали в Краснодарском крае.

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