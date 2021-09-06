ЖК «Солнечный» - комфортное жилье по приятной цене

Виды с верхних этажей домов потрясающие - до самого горизонта.

Напомним, что ЖК «Солнечный», расположенный на пересечении ул. Макаренко и Седова, состоит из шести 17-этажных домов. I и II очереди (дома №1,2,3,4) сданы, сдача III очереди (дом №5 на 112 квартир и дом №6 на 119 квартир) намечена на IV квартал этого года.

Судя по темпам строительства, сдача объектов пройдет по плану. Работать с опережением графика – обычная практика для ООО «Компании «ВИТЭСС», застройщика, входящего в число самых надежных в Тульском регионе. Стаж работы компании более 10 лет, за это время возведены ряд крупных жилых объектов: 14-этажный дом на ул. Николая Руднева, 9-этажный дом на ул. Литейная, два 16-этажных дома на ул. Генерала Маргелова… Все дома сданы вовремя или раньше срока.

ЖК «Солнечный» строят с умом, заранее учитывая пожелания клиентов.

Но вернемся в ЖК «Солнечный». Время ввода домов №5 и №6 все ближе: завершены работы по монолиту и кирпичной кладке, по устройству внутренних инженерных сетей водопровода, канализации и отопления.

Продолжается отделка мест общего пользования, установка входных дверей в квартирах, монтаж лифтов, остекление лоджий и балконов. Ведутся работы по устройству кровли, там монтируют вентиляционное и противопожарное оборудование. Активно благоустраиваются придомовые территории, парковки и проезды между домами.

В жилом комплексе построен собственный детский сад «Солнышко» на 75 мест.

Удобство снаружи

Для покупателей жилья в ЖК «Солнечный» продумана каждая деталь. Это не просто покупка квартиры, а переезд в новую, комфортную и позитивную атмосферу!

До центра города рукой подать, несколько минут неспешной прогулки, и вы уже на пр. Ленина и площади Победы. В жилом комплексе построен собственный детский сад «Солнышко» на 75 мест, рядом школы №34, 19, 13, гимназия для начальных классов, в шаговой доступности магазины, аптеки, медицинские учреждения, салоны красоты и фитнес-центры. Удобные развязки для выезда и въезда на машине, поблизости много общественного транспорта (остановки: автобус №11, 12, 38, 40, троллейбус №4, 5, маршрутки №15, 50, 54, 58). На территории комплекса яркие детские площадки, территории для занятия спортом, своя котельная мощностью 6,3 МВт.

И еще немаловажная деталь: недалеко огромный зеленый массив – ЦПКиО им. Белоусова.

… и внутри

Расположение комнат в квартире, шумоизоляция и этаж тоже имеют значение. ЖК «Солнечный» строят с умом, заранее учитывая пожелания клиентов: вам точно понравятся современные просторные планировки! Квартиры здесь наполнены светом, комплекс по-настоящему солнечный и уютный!

Жилой комплекс «Солнечный» с высоты птичьего полета.

Про цену

Жилье в «Солнечном» можно купить по адекватной не завышенной цене, а если говорить про баланс «цена-качество», то с большим перевесом в сторону качества! Можно приобрести квартиру в ипотеку с господдержкой, например, от 5,9% годовых в АО «Московский Индустриальный банк» (АО «МИнБанк»). Если у вас есть дети, то при покупке жилья можно воспользоваться материнским капиталом.

Самый лучший способ оценить ЖК «Солнечный» - приехать и увидеть сданные дома комплекса и строящиеся дома III очереди своими глазами. Есть и еще один способ - посмотреть 3D тур по понравившейся вам новостройке на официальном сайте компании витэсс.рф. Кстати, недавно на сайте появилась новая классная фотогалерея – ЖК «Солнечный» с высоты птичьего полета, обязательно посмотрите! Эта красота поможет поставить точку в выборе вашего будущего жилья.

ООО «Компания «ВИТЭСС»: Тула, ул. Болдина, 98, оф. 415, тел.: (4872) 77-00-55, 25-06- 03, 8 (919) 085-32-33. Актуальная информация по наличию квартир в ЖК «Солнечный» и проектная декларация на витэсс.рф