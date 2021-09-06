В Туле на собственной даче застрелился полицейский Фото: Алексей ФОКИН

В субботу вечером на территории СНТ «Отдых» около села Высокое на окраине Тулы около своего дачного дома покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из зарегистрированного охотничьего ружья ТОЗ-34А капитан полиции, старший инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области. 39-летний мужчина в этот момент находился в очередном отпуске. Мотив самоубийства неизвестен, предсмертной записки полицейский не оставил. Следственный комитет возбудил проверку по фактц данного происшествия.