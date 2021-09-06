В Туле лоб в лоб столкнулись два трамвая Фото: соцсети

Сегодня, 6 сентября, в Туле, в Пролетарском округе на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской возле торгово центра «Рио» произошла авария с участием двух трамваев. Один двигался из Заречья на Площадку, другой, напротив, с Площадки в центр города. Один из вагонов получил сильные повреждения лобового стекла и передней двери. Пострадал и второй трамвай.

Как два транспортных средства оказались на одном пути предстоит только выяснить. Уже известно о четверых пострадавших пассажирах, два их них доставлены в больницу.