В Тульской области снова ожидаются заморозки

Региональное МЧС России предупреждает жителей области быть бдительными и осторожными при использовании отопительных печей и электрообогревателей, а также газовых приборов
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области ночью и утром 7 сентября вновь ожидаются заморозки до -2°С. Такой прогноз дает местный центр гидрометеорологии.
В связи с этим, региональное МЧС России предупреждает жителей области быть бдительными и осторожными при использовании отопительных печей и электрообогревателей, а также газовых приборов.
Так, при использовании печей:
- необходимо проверить печи и дымоходы, очистить их от сажи и отремонтировать;
- не пускайте детей разжигать печи;
- имейте на сгораемом полу напротив топливника печи прибитый металлический лист размером 50х70 см;
- не ставьте около печи мебель, не стелите ковры;
- не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- не ремонтируйте печи самостоятельно: выполнять такие работы должны специалисты соответствующей квалификации.
При использовании отопительных электробытовых приборов:
- применяйте предохранители только заводского изготовления;
- ставьте электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы на несгораемые подставки и подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов;
- если розетка или электровилка нагрелись, если заискрились провода или произошло короткое замыкание - немедленно отключите все электроприборы;
- не применяйте самодельные электрообогреватели;
- не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами;
- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
- не пользуйтесь проводкой с поврежденной изоляции.
При эксплуатации газовых приборов:
- сначала зажгите спичку, потом откройте подачу газа;
- если газ не идет, перекройте кран горелки и запасной на газопроводе;
- о любой неисправности немедленно сообщайте в газовую службу;
- не пускайте к ним детей и лиц, которые не знают правила обращения с ними;
- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах, и заправляйте их только в специальных пунктах;
- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;
- не применяйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- уходя из дома, выключайте газовую плиту и перекрывайте вентиль на баллоне;
- если произошла утечка газа, не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы; немедленно перекройте газ, проветрите помещение и вызовите газовщиков.
В случае возникновения любой беды незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».