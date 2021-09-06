Усадьба Мосоловых является объектом культурного наследия регионального значения

В Тульской области сдают туристам дом усадьбы Мосоловых. Такая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Стоимость аренды - 30 000 рублей. Гостям предлагается снять один номер как в гостинице или же арендовать всю усадьбу.

"Это не просто коттедж, это настоящая старинная усадьба с антикварной мебелью, отреставрированная под небольшой отель. На 2 этаже расположен ресторан, на 3 этаже 4 комнаты (один номер с 2 комнатами). Рядом пруд и пляжная зона, также есть мангальная зона, есть баня с почасовой арендой", - пишет автор объявления.

Отметим, что такое предложение опубликовала жительница Москвы. Напомним, что усадьба Мосоловых является объектом культурного наследия регионального значения.