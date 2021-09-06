В Туле скончался Виктор Волков - фигурант дела о взятке экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки

Виктор Волков был фигурантом дела экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, которого в июле 2013 года признали виновным в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил ему 9,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. А бывший директор областного департамента имущественных и земельных отношений Виктор Волков получил 2,5 года, но, с учетом ранее избранной меры пресечения в виде содержания под домашним арестом, был освобожден в зале суда.

Генерал-майор Виктор Волков в марте 2007 года был назначен военным комиссаром Тульской области, а в июле 2008 года - исполняющим обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений Тульской области.