Коронавирус в Тульской области, последние данные на 6 сентября 2021 года: скончался еще 71 человек

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 52 009 случаев заболевания Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным оперативного штаба, в Тульской области за минувшую неделю с 31 августа по 6 сентября заразился коронавирусом 761 житель региона. Инфекция выявлена в 24 районах и городских округах. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 52 009 случаев заболевания.

Также за прошедшую неделю 720 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 44 427 человек.

К сожалению, еще 71 пациент скончался от осложнений. Возраст умерших - от 46 до 89 лет, и у большинства из них были хронические заболевания. Общее число не переживших пандемию в области - 2770 человек.