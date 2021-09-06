Как Тула готовится к отопительному сезону

Администрация города утвердила программу проверок готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону Фото: Алексей ФОКИН

Тула готовится к отопительному сезону. На прошлой неделе, в пятницу 3 сентября в администрации оружейной столицы утвердили программу проверок готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону. Согласно ей, инспекция должна завершиться до 16 сентября, а паспорта готовности теплоснабжающие организации должны получить до 30.09.2021.

Также на совещании с участием руководителей управлений по благоустройству, по городскому хозяйству, по административно-техническому надзору, ГЖИ Тульской области, помощника прокурора города Тулы, а также представителей ресурсоснабжающих организаций и городских УК города. отметили, что подготовка к предстоящему отопительному сезону идет в штатном режиме.

Напомним, что с началом сентября в регионе прошло резкое похолодание, а в ночь на 6 сентября ударили заморозки до -2. Тем не менее, синоптики прогнозируют потепление уже к середине наступившей недели.