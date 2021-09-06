В Туле олени объели лес, принадлежащий министерству обороны

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Как сообщают региональные СМИ, ссылаясь на жителей поселка Тесницкий, находящийся рядом лес, которым владеет Министерство обороны РФ, объели олени. По свидетельству очевидцев, они погубили подлесок, новые деревья и кустарники.

Сообщается, что на территории леса живет много оленей, они и едят кроны деревье и кору. Также животные общипывают растущую траву.

Местные жители беспокоятся, что из-за такой активности оленей лес вообще может погибнуть, ведь новые деревья на его территории вообще не высаживают. Правда, людей животные не беспокоят.

Отметим, что в 2019 году Тесницкий лес в 20 километрах от Тулы был признан объектом культурного наследия. По приказу инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия он считается местом захоронений жертв массовых репрессий.