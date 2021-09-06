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Общество6 сентября 2021 9:35

Когда в Тульскую область вернется тепло

Прогноз метеорологов приятный, правда, это не продлится долго
Елена Иргиз
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Синоптики рассказали, чего ждать тулякам на этой неделе

Синоптики рассказали, чего ждать тулякам на этой неделе

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульскую область ненадолго вернется тепло - такой прогноз дают синоптики. Ожидается, что к концу наступившей недели после дождей в Центральной России погода наладится: столбики термометров поднимутся до +17..+22 С. В понедельник-вторник же стоит ожидать дождей и довольно прохладной погоды - не более +12…+17 С.

Однако уже во вторник через регион пройдет теплый атмосферный фронт, обеспечивая поступление первой порции влажного атлантического воздуха. А еще через сутки под влиянием западно-восточного переноса столбики термометров медленно поползут вверх.

В пятницу же в Центральной России окончательно установится антициклон, в результате которого дожди прекратятся и наступит комфортное сентябрьское тепло - до +15…+20°С. Тем не менее, сохраняется возможность активных и холодных циклонов уже на следующей недели, так что бабье лето пока под вопросом.

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