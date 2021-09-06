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Здоровье6 сентября 2021 9:12

Коронавирус в Тульской области, данные за минувшие выходные 4-5 сентября: скончалось 20 человек

При этом число заболевших лишь ненамного превышает количество выздоровевших
Елена Иргиз
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Всего в регионе 2 760 пациентов скончались от коронавируса

Всего в регионе 2 760 пациентов скончались от коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, за минувшие выходные 4-5 сентября 213 жителей Тулы и других районов области заразились новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии - 51 902.

Также 201 человек за выходные с заболеванием справился. Таких в области за все время распространения вируса - 44 324.

К сожалению, за указанный период умерло еще 20 человек - у большинства из них были хронические заболевания, на которые вирус дал тяжелые осложнения. Всего в регионе 2 760 пациентов скончались от коронавируса.

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