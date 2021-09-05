В Тульской области в ночь на 6 сентября ударят заморозки

Заморозки могут сохраняться и утром понедельника Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в ночь на 6 сентября ожидаются заморозки до -2°С. Такой прогноз дает местный центр гидрометеорологии. Сообщается также, что заморозки могут сохраняться и утром понедельника.

Региональное МЧС России предупреждает жителей области быть бдительными и осторожными при использовании отопительных печей и электрообогревателей, а также газовых приборов.

Так, при использовании печей:

- необходимо проверить печи и дымоходы, очистить их от сажи и отремонтировать;

- не пускайте детей разжигать печи;

- имейте на сгораемом полу напротив топливника печи прибитый металлический лист размером 50х70 см;

- не ставьте около печи мебель, не стелите ковры;

- не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- не ремонтируйте печи самостоятельно: выполнять такие работы должны специалисты соответствующей квалификации.

При использовании отопительных электробытовых приборов:

- применяйте предохранители только заводского изготовления;

- ставьте электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы на несгораемые подставки и подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов;

- если розетка или электровилка нагрелись, если заискрились провода или произошло короткое замыкание - немедленно отключите все электроприборы;

- не применяйте самодельные электрообогреватели;

- не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами;

- не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

- не пользуйтесь проводкой с поврежденной изоляции.

При эксплуатации газовых приборов:

- сначала зажгите спичку, потом откройте подачу газа;

- если газ не идет, перекройте кран горелки и запасной на газопроводе;

- о любой неисправности немедленно сообщайте в газовую службу;

- не пускайте к ним детей и лиц, которые не знают правила обращения с ними;

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах, и заправляйте их только в специальных пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;

- не применяйте газовые плиты для обогрева квартиры;

- уходя из дома, выключайте газовую плиту и перекрывайте вентиль на баллоне;

- если произошла утечка газа, не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы; немедленно перекройте газ, проветрите помещение и вызовите газовщиков.

В случае возникновения любой беды незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».