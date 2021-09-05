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Спорт5 сентября 2021 15:00

Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над молодежным составом

Товарищеский матч прошел на Центральном стадионе
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над молодежным составом

Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над молодежным составом

Фото: материалы пресс-служб

Соперники вышли на встречу в смешанных составах. В первом тайме настоящую голевую феерию устроил нападающий Кирилл Панченко, который отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «молодежки». Впрочем выступавший в первом тайме за основу нападающий Александру Тудорие во втором вышел в составе молодежки и тоже отметился голом.

Итог матча - 4:1 в пользу основного состава оружейников.

Первый же официальный матч после паузы в РПЛ, связанной с отборочными играми чемпионата мира, «Арсенал» проведут 12 сентября на домашней арене они примут ЦСКА.

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