Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над молодежным составом Фото: материалы пресс-служб

Соперники вышли на встречу в смешанных составах. В первом тайме настоящую голевую феерию устроил нападающий Кирилл Панченко, который отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «молодежки». Впрочем выступавший в первом тайме за основу нападающий Александру Тудорие во втором вышел в составе молодежки и тоже отметился голом.

Итог матча - 4:1 в пользу основного состава оружейников.

Первый же официальный матч после паузы в РПЛ, связанной с отборочными играми чемпионата мира, «Арсенал» проведут 12 сентября на домашней арене они примут ЦСКА.