100 жителей Тульской области по данным на 5 сентября выздоровели за минувшие сутки от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Сутками ранее, 4 сентября, поборовших инфекцию было 101 - на 1 человека больше. Однако, если рассматривать ситуацию на более длительном промежутке времени, то совершенно очевидно, что в последнее время число выздоровевших держится приблизительно на одном уровне.

С марта месяца прошлого года в Тульском регионе от коронавируса излечились 44324 человек.

При этом за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 108 человек, а в целом - 51902 человека.