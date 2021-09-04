101 житель Тульской области по данным на 4 сентября выздоровел за минувшие сутки от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Сутками ранее, 3 сентября, поборовших инфекцию было 103 - на 2 человека меньше. Однако, если рассматривать ситуацию на более длительном промежутке времени, то совершенно очевидно, что в последнее время число выздоровевших держится приблизительно на одном уровне.

С марта месяца прошлого года в Тульском регионе от коронавируса излечились 44224 человек.

При этом за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 108 человек, а в целом - 51797 человек.