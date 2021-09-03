Ежедневный транспортный коллапс: две российские беды сошлись на улицах Тулы

На данный момент в городе одновременно ремонтируются сразу несколько улиц — Металлургов, Советская, проспект Ленина. Учитывая транспортную нагрузку в центре Тулы, две последние — просто невероятное сочетание для автовладельцев. Тем более, что проспектом занялись совсем недавно, даже не дождавшись полноценного пуска Советской. Как так получилось? Налицо очевидные просчеты специалистов в городской администрации, которые разрабатывали планы и сроки реконструкции дорожной сети оружейной столицы.

Улица Октябрьская замерла...

Печали Металлургов

Начнем с того, что по весне был заявлен капитальный ремонт двух улиц — Октябрьской и Металлургов. И если на первой дорожное полотно уже частично менялось всего несколько лет назад, то вот второй занялись серьезно впервые за последние полвека. Замена тротуаров по четной стороне Металлургов, приуроченная к церемонии пронесения Олимпийского огня в 2014 году не в счет. Тем более, что по весне свежевыложенные плиточкой дорожки «растаяли» вместе со снегом, и их пришлось перекладывать.

Пробка на Зареченском мосту 3 сентября заполонила даже трамвайные пути.

Согласно паспортам объектов, обе улицы должны были начать ремонтировать чуть раньше середины апреля, однако, погодные условия дорожников подвели — к работам приступили с солидным опозданием — только в самом начале мая. Но потом, по заверениям подрядчиков и бравурным отчетам городской администрации, сроки работ якобы выровнялись в предусмотренные. И да, улицу Октябрьскую удалось сдать не просто вовремя, а даже с опережением на несколько дней. Вот только радость зареченцев от обновленных тротуаров и ровного дорожного полотна была недолгой — развить скорость не получилось, ибо начался ремонт на улице Советской.

Въезд на Зареческий мост с улицы Октябрьской - очередное "бутылочное горлышко".

С Металлургов же и подавно случился казус. Срезка старого асфальта и выравнивающий слой — все это уложилось вовремя. Однако лиха беда-начало. Согласно паспорту объекта, на улице предполагалось обустроить новые тротуары взамен разбитых старых, выложить заново по всей длине бордюрный камень, закатать съезды с проезжей части, организовать парковочные карманы, переезды через трамвайные пути и даже обустройство новых перронов с остановочными площадками (последние - тема для отдельного разговора). Вот тут-то все работы «завязли». Еще в начале августа стало понятно, что заявленные сроки сдачи Металлургов ну никак не соблюсти.

Паспорт улицы Металлургов.

К этому моменту доблестные дорожники успели «разбомбить» имеющиеся тротуары до состояния непроходимости, а восстанавливать не торопились до последнего момента. Как итог на сегодняшний день — а напомним, на дворе уже 3 сентября — добрая половина улицы в состоянии, будто по ней танковая бригада прошла, да еще и изрядно постреляла из пушек. На каблуках в районе остановок «Декабристов», например, или «Машколледж» передвигаться невозможно уже больше месяца. И конца-края пока не видится. Почему не уложились в предусмотренный график, если лето выдалось реально благоприятным для дорожных работ, непонятно. Да и городские власти по этому поводу хранят упорное молчание. А, между тем, в часы-пик пробки из-за дорожных работ и сужения проезжей части достигают 8 баллов.

Выгородка на улице Советской с той самой надписью.

Советские реалии

Впрочем, Металлургов — это цветочки. Настоящие «ягодки» ожидали горожан с решением капитально отремонтировать трамвайные пути по улице Советской на участке от ГКЗ до Энгельса. Действительно, в последний раз рельсы тут менялись в начале 90-х. И можно было бы предположить, что новые положат по бетонным плитам, как это сделано на другой половине улицы. Однако почему-то решили обойтись классической рельсо-шпальной решеткой. Возможно, тут сыграл свою роль бюджет проекта, ибо очевидно, что срок службы «классики» короче.

Но не в том суть. Самое печальное, что работы начались уже в конце лета, когда машин на улицах все-таки не так много, как по осени. И первоначально названные сроки сдачи хотя и несколько удручали — 20 сентября (обычно все дорожные работы заканчивались ко дню города) — но хотя бы не пугали. Потом дата сдвинулась на три дня, а по последним заверениям городских властей так и вовсе превратилась в туманное «до конца сентября». Как подмечают туляки, выгородка сразу двух полос рельсов и соответствующее сужение проезжей части на Советской сейчас — реальное издевательство над горожанами. Особенно изощренными выглядят надписи на выгородке: «Приносим извинения за доставленные неудобства. Скоро здесь станет комфортно». Чем-то напоминает знаменитое: «Денег нет, но вы там держитесь».

Непонятно, зачем потребовалось парализовывать движение на всем участке, если можно было вначале отремонтировать кусок трамвайных путей от ГКЗ до Красноармейского проспекта, а потом от Красноармейского до Энгельса. Так хотя бы пробки собирались локально, а скорее всего, удалось бы и вовсе обойтись небольшим снижением скорости потока. Или, что гораздо комфортнее для туляков, организовать бы ремонт вначале по одной трамвайной ветке, потом по другой. Но ведь у нас о комфорте горожан во время ремонта никто не заботится. У нас комфорт традиционно где-то там, в перспективе...

Дорожная техника посреди проспекта Ленина. Для движения транспорта осталось по полосе в каждом направлении.

Транспортный коллапс

А тут раз! И к улице Советской добавился еще и ремонт проспекта Ленина. Это вообще стало полной неожиданностью для туляков за рулем. Несмотря на то, что дорожники срезают и укладывают асфальт по ночам, делать это все равно не получается одновременно. В результате посреди проезжей части то там, то сям на целый день остаются «острова» асфальта вокруг канализационных люков. Причем, далеко не всегда с надлежащим ограждением. Кроме того, естественно, что из-за этого опять же сужается проезжая часть. Пробки по направлению к площади растягиваются почти до Гоголевской улицы, а в обратном направлении, с учетом ремонта Советской в утренние часы пик, как например, сегодня, 3 сентября, аж до улицы Пузакова.

Напомним, ремонт на проспекте Ленина ведется с прошлой пятницы, 26 августа, а завершить все работы, в том числе и по укладке бордюрного камня, обещают к концу сентября. Но, как мы уже видим из вышеизложенного, сроки могут в очередной раз сдвинуться. Так что тут уж не до «комфортной городской среды».

Ул. Оборонная в районе выхода на Новомосковское шоссе.

В результате что имеем на сегодня? По факту на 9 утра 3 сентября в 8-9-балльных пробках стоял практически весь центр, пробка на Октябрьской растянулась аж до Пузакова, замерла на всем протяжении улица Луначарского. Полностью была парализована Менделеевская. Поток на выезде с Ложевой на Пролетарскую Площадку также двигался с черепашьей скоростью. Стояла и Оборонная практически от начала и до выезда на Новомосковское шоссе.

А пробки — это не только проведенное впустую время, опоздания на работу, но и потраченные нервы. Выходит, в стремлении к потенциальному комфорту тулякам причиняют реальный дискомфорт.

Резюмируя

Возникает резонный вопрос: когда разрабатывались проекты, проводилось финансирование, кто-то из ответственных за дороги чиновников хотя бы задумывался о том, что нельзя в нашем городе одновременно ремонтировать столько центральных улиц? Тем более, что дорожная сеть Тулы — весьма специфична, как раз по сути завязана на Советскую. Возможно, конечно, тут сработала специфика проведения тендеров, когда реальное финансирование проектов дорожников начинается со второй половины года, а не с ранней весны. Но почему-то, кажется, что простой человеческий фактор — элементарная недальновидность ответственных чиновников.

И да, увы, нынешний транспортный коллапс в городе — не предел. Еще в середине августа среди очередных заявлений городских властей было пожелание после трамвайных путей заняться ремонтом дорожного полотна Советской... Если это делать по такому же принципу, как сейчас и рельсы, то... Тут уж без дальнейших комментариев.

А пока вывод один. И он прост: терпеть транспортные неудобства на дорогах города оружейников его жителям придется еще почти месяц. В лучшем случае.