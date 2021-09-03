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Происшествия3 сентября 2021 9:15

Тульскую школу эвакуировали из-за обнаруженной гранаты

В экстренные службы благополучно увезли боеприпас для уничтожения
Игорь КОПЫТОВ
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Тульскую школу эвакуировали из-за обнаруженной гранаты

Тульскую школу эвакуировали из-за обнаруженной гранаты

Фото: материалы пресс-служб

Днем 2 сентября на территории ЦО № 26 на улице Октябрьской в поселке Скуратовский мужчина во время земляных работ обнаружил предмет, похожий на гранату.

К моменту прибытия сотрудников МЧС и полиции из здания школы и близлежащего общежития срочно эвакуировали учеников и сотрудников, а также жильцов.

Приехавшие взрывотехники поместили ручную гранату РГД-33 времен Великой Отечественной в специальный контейнер, чтобы потом уничтожить.

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