Тульскую школу эвакуировали из-за обнаруженной гранаты Фото: материалы пресс-служб

Днем 2 сентября на территории ЦО № 26 на улице Октябрьской в поселке Скуратовский мужчина во время земляных работ обнаружил предмет, похожий на гранату.

К моменту прибытия сотрудников МЧС и полиции из здания школы и близлежащего общежития срочно эвакуировали учеников и сотрудников, а также жильцов.

Приехавшие взрывотехники поместили ручную гранату РГД-33 времен Великой Отечественной в специальный контейнер, чтобы потом уничтожить.