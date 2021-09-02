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Общество2 сентября 2021 10:00

В Тульской области будут судить техника УК, по вине которой угарным газом отравились трое человек

Киреевский межрайонный прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по громкому уголовному делу
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области будут судить техника УК, по вине которой угарным газом отравились трое человек

В Тульской области будут судить техника УК, по вине которой угарным газом отравились трое человек

Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, 51-летняя жительница Киреевского района, занимая должность техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в ООО «УК Единый Город», не проводила регулярные осмотры дымовых и вентиляционных каналов в квартире № 6 дома № 9 по улице Советской города Болохово, чем не смогла своевременно выявить их повреждение. При этом женщина составляла заведомо ложные акты о проверках.

В результате использования неисправного газового оборудования с 16 на 17 марта в квартире угарным газом отравилась семья из трех человек — пенсионерки и двух супругов. Теперь дело в отношении работницы УК по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц — передано в суд.

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