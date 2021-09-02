Дело антипрививочников: работники АО «Щегловский вал» требуют моральную компенсацию в 1 млн рублей

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Пролетарский районный суд продолжает рассматривать 18 исков сотрудников АО «Щегловский вал», которых отстранили от работы из-за отказа делать прививку от коронавируса. Истцы требуют признать такое решение незаконным, отменить приказ и допустить к работе, а также взыскать с предприятия недополученный заработок и компенсировать моральный вред.

В заявлении истцов указывается, что их отстранили от работы до конца периода эпидемии или же до тех пор, пока не сделают прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Заработную плату при этом работникам не начисляли. Истцы считают такие действия незаконными.

Два гражданских дела были рассмотрены 1 сентября 2021 года. На них кроме ходатайств участников процесса суд также принял уточненные исковые заявления об увеличении компенсаций за моральный ущерб до 1 миллиона рублей.

Следующее рассмотрение этих дел состоится 16 сентября 2021 года. Еще 4 судебных заседания пройдут 14 и 15 сентября.