Центр Тулы встал в пробках утром 2 сентября

Сегодня утром, 2 сентября, Тула встала в пробках. Загруженность на отдельных участках дорог оценивается в 8-9 баллов.

Самые крупные пробки - на Демидовской плотине, улицах Первомайской, Советской, Октябрьской, Карла Маркса, на Пролетарском мосту, Менделеевской, Пушкинской, Староникитская, Мосина, Красноармейском проспекте, Оборонной и Металлургов.

На Демидовской плотине и на Советской пробки вызваны ДТП и работами по ремнту трамвайных путей. Заторы на проспекте — тоже «вина» дорожников.

Впрочем, нагрузка на дороги в утренние часы и без того традиционно возрастает с началом учебного года. На занятия родители везут маленьких школьников, а на своем личном транспорте едут часть студентов тульских вузов.