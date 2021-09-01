Коронавирус в Тульской области, последние данные на 1 сентября 2021 года: число заболевших и выздоровевших почти сравнялось

Всего с начала пандемии в регионе выявили 51 468 случаев заражения Фото: Алексей ФОКИН

За сутки в Тульской области коронавирусом заболели еще 108 человек. При этом 103 их них закрыли больничные. Таким образом, число заболевших совсем ненамного превышает число выздоровевших в сутки.

Однако смертность в регионе возросла: за указанный период скончалось от последствий заболевания еще 12 человек разных возрастов.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 51 468 случаев заражения COVID-19, 43 914 заболевших выздоровели, а 2 721 пациент скончался.