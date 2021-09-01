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Общество1 сентября 2021 12:14

К 1 сентября тульскую "Тещу" нарядили в школьную форму

Именно так работники экзотариума поздравляют школьников и их родителей с началом учебного года
Елена Иргиз
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Кроме фартука на голову динозавра надели банты, а в лапы зверю дали портфель

Кроме фартука на голову динозавра надели банты, а в лапы зверю дали портфель

К 1 сентября тульскую "Тещу" нарядили в белый фартук. Именно так работники экзотариума поздравляют школьников и их родителей с началом учебного года.

Кроме фартука на голову динозавра надели банты, а в лапы зверю положили портфель.

"Пусть все предметы в новом учебном году будут увлекательными, учителя интересно и легко объясняют темы, уроки пролетают на едином дыхании, а учёба приносит удовольствие! Желаем не уставать от домашних заданий, чтобы оставалось время на увлечения, прогулки, друзей и дополнительные занятия! Пусть школьная жизнь будет кипучей, класс — дружным и сплочённым! Успехов и отличных оценок вам!" - пожелали сотрудники экзотариума.

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