Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем знаний

Губернатор поздравил детей, учителей и родителей Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 1 сентября, губернатор Тульской области поздравил жителей региона с Днем знаний. В своем обращении Алексей Дюмин подчеркнул важность этого события прежде всего для первоклассников.

"Упорства, целеустремленности и успехов желаю нашим выпускникам, которых ждут выпускные экзамены и выбор дальнейшего пути. Верьте в себя и пусть все у вас получается!

Желаю успешного учебного года нашим педагогам! Вы даете детям знания, помогаете раскрывать таланты, учите их быть добрыми и чуткими. Это требует от вас самоотдачи, индивидуального подхода к каждому ребенку. Терпения вам, энергии и прилежных учеников!

Дорогие мамы и папы, вы играете особую роль в воспитании и обучении ребятишек. Ваши внимание, забота и поддержка для них бесценны. Помните об этом, и пусть дети радуют вас своей любознательностью, упорством и успехами в учебе и творчестве", - подчеркнул глава региона.