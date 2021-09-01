Как проходит 1 сентября в тульских школах: фоторепортаж

Как проходит 1 сентября в тульских школах Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле и области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Более 220 тысяч школьников сели за парты в этом учебном году, и 15 900 из них переступили порог школы в первый раз.

О том, как проходит 1 сентября в школах - наш фоторепортаж.

Праздничная линейка в ЦО № 2 города Тулы Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле и области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний Фото: Игорь КОПЫТОВ

Более 220 тысяч школьников сели за парты в этом учебном году Фото: Игорь КОПЫТОВ