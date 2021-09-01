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Общество1 сентября 2021 11:20

Как проходит 1 сентября в тульских школах: фоторепортаж

Более 220 тысяч школьников региона сели за парты в этом учебном году
Елена Иргиз
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Как проходит 1 сентября в тульских школах

Как проходит 1 сентября в тульских школах

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле и области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Более 220 тысяч школьников сели за парты в этом учебном году, и 15 900 из них переступили порог школы в первый раз.

О том, как проходит 1 сентября в школах - наш фоторепортаж.

Праздничная линейка в ЦО № 2 города Тулы

Праздничная линейка в ЦО № 2 города Тулы

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Туле и области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний

В Туле и области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Более 220 тысяч школьников сели за парты в этом учебном году

Более 220 тысяч школьников сели за парты в этом учебном году

Фото: Игорь КОПЫТОВ

1 "В" класс ЦО № 2 города Тулы

1 "В" класс ЦО № 2 города Тулы

Фото: Игорь КОПЫТОВ

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