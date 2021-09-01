Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 10:37

За преступную халатность с обслуживанием газового оборудования жительница Болохова пойдет под суд

По ее вине из-за неисправного дымветканала погибла семья
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело по существу рассмотрит суд

Уголовное дело по существу рассмотрит суд

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела в связи с гибелью супружеской пары в Болохове. В результате преступной халатности погибли три человека.

По предварительным данным следствия, 51-летняя подозреваемая была техником по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в управляющей компании, обслуживающей дом на улице Советской в Болохове. Как выяснилось, она не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов в квартире, где проживала супружеская пара и 64-летняя женщина, однако акты о проведенных работах в документах управляющей компании были. В результате такой халатности когда в квартире включили проточный газовый водонагреватель, поврежденный дымветканал не отводил угарный газ и он пошел в жилые помещения.Закончилось это тем, что в ночь с 16 на 17 мая 2021 года супружеская пара и 64-летняя женщина, проживающие в этой квартире, на смерть отравились окисью углерода.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело по существу рассмотрит суд.

КриминалИнтересное