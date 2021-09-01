В Тульской области впервые за парту сели почти 16 000 первоклассников

В этом году в России в первый раз в первый класс идет около миллиона детей Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 1 сентября, вся Россия отмечает День Знаний: за парты сядут 220 тысяч тульских школьников, и почти 16 тысяч из них придут в школу первый раз.

Впервые начинать учебный год 1 сентября стали в середине 1930-х годов ХХ века. Тогда в России не было единой даты начала занятий в образовательных учреждениях. В городских школах дети приступали к учебе в августе, в сельских – в середине осени, когда заканчивались сельскохозяйственные работы. Наконец в 1935 году Советский народный комиссариат ввел единую дату начала учебного года, установив также его продолжительность и время каникул. Однако потом долгое время день начала обучения не был праздничным: вплоть до 1984 года 1 сентября проходили торжественные линейки, потом "Урок Мира", а потом шли занятия по расписанию. И только 37 лет, как в этот день проводятся только праздничные мероприятия.

В этом году в России в первый раз в первый класс идет около миллиона детей, а школьников всех возрастов в нашей стране - больше 15 миллионов.