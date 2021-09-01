За угрозу убийством, угон и нападение на полицейского житель Плавского района проведет 7 лет в колонии

Теперь житель Плавского района проведет в колонии несколько лет Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области бывшего уголовника осудили по четырем статьям. Теперь житель Плавского района проведет в колонии несколько лет.

Напомним, что по данным следствия, 3 апреля 2021 года в квартире одного из домов в Плавском районе 41-летний ранее судимый обвиняемый выпивал со своей 37-летней подругой. Компанию им составлял брат женщины. В какой-то момент мужчина поссорился со своей приятельницей, и брат заступился за нее. В ответ мужчина сначала бросил в голову оппоненту керамическую кружку, а затем ударил его по лицу коленом.

Но на этом история не закончилась. Через три недели обвиняемый напился и пришел к приятельнице на работу, где угрожал ей ножом за то, что она собиралась пожаловаться на него в полицию за избиение брата. Женщине удалось убежать от злоумышленника. Тогда мужчина в ярости вышел на улицу и угнал стоящий рядом «Рено», пригрозив сидевшему за рулем хозяину тем же ножом.

Далеко уехать злоумышленнику не удалось: в тот же день его задержали сотрудники полиции. Не желая показать документы, мужчина стал угрожать ножом и правоохранителям, но полицейский воспрепятствовал этому.

За преступления по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Угроза убийством», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» суд приговорил злоумышленника к 7 годам и 10 дням колонии строгого режима.