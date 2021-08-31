Житель Тулы за моральный ущерб просит компенсацию 1 миллион рублей

Пролетарский районный суд отложил рассмотрение нескольких дел Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы за моральный ущерб в ходе судебного разбирательства просит 1 миллион рублей. Пролетарский районный суд отложил рассмотрение нескольких дел.

Так, рассмотрение исков 18 исков работников к АО «Щегловский вал» о признании отстранения от работы незаконным из-за отказа делать прививку против коронавируса. Сотрудники предприятия требуют отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

Сообщается, что по 16 делам ответчиком было заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Государственной инспекции труда в Тульской области. Ходатайство судом удовлетворено.

Кроме этого, 1 дело отложено по ходатайству истца для предоставления возможности ознакомиться с материалами дела, 1 – по ходатайству представителя третьего лица - Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Также по иску гражданина Веселова А.Г., которые просит за понесенный моральный ущерб во время тяжбы миллион рублей, судебное заседание отложено на 14 сентября.