Лестничные марши одной из тульских школ украсили герои известных сказок

Накануне начала нового учебного года каждое учебное заведение старается внести в своей интерьер по возможности что-то новое, что могло бы на переменах отвлечь ребят от монотонности учебного процесса, создать атмосферу уюта.

Лестничные марши одной из тульских школ украсили герои известных сказок

Так, в здании младшей школы тульского Центра образования № 1, что на улице Вересаева, стены коридоров и лестничные марши ко Дню знаний украсили изображения сказочных и мультипликационных героев. А в коридорах появились тематические инсталляции спортивного и мотивирующего содержания.

Лестничные марши одной из тульских школ украсили герои известных сказок

Лестничные марши одной из тульских школ украсили герои известных сказок

Лестничные марши одной из тульских школ украсили герои известных сказок