Во что тулякам обойдется традиционный букет к началу нового учебного года Фото: Игорь КОПЫТОВ

Еще с далеких советских времен одним из главных атрибутов первосентябрьской линейки служит букет для учителя. Когда-то это были традиционные охапки длиннющих гладиолусов, порой выше роста самих первоклассников - ребятишек из-под таких цветов и видно не было. Допустимое разнообразнее составляли астры и георгины — в общем все так называемые «сезонные» цветы.

Сейчас же в ход идет такая экзотика как эвкалипт, декоративные подсолнухи и герберы. По большому счету, все ограничивается разве что размером кошелька и фантазией флориста. Основной вопрос: будет ли букет личным подарком первоклассника или же от всего класса. В первом случае хватит и 5-7 простых, но ярких цветков, во втором может оказаться целым розарием в корзине. Кстати, как констатируют флористы тульских магазинов, розы — весьма редкий вариант ко Дню знаний — такие букеты заказывают обычно уже выпускные классы, а не те, кто впервые переступает порог школы.

Во что тулякам обойдется традиционный букет к началу нового учебного года

Как признают продавцы цветами в Туле, в последнее время родители все же предпочитают покупать дорогой букет, но один от всего класса. Так, безусловно, и экономнее выходит и практичнее - учителям не надо думать, куда ставить большое количество цветов.

Отметим, что в последние годы появилась традиция дарить цветы и педагогам-мужчинам. Опытные флористы предлагают составить и мужские букеты. В центр дизайнер помещает яркую гортензию, дополняет кустовыми розами, эвкалиптом, лимониумом и дельфиниумом. Для них также используют подсолнухи, антуриумы и георгины. Но удовольствие это совсем недешевое - обойдется примерно в 3 000 тысячи рублей.

Во что тулякам обойдется традиционный букет к началу нового учебного года

А вот самый дешевый букет к первому сентября в цветочном салоне обойдется в 900 рублей. Средняя цена - 1500 рублей. Так, самая бюджетная роза стоит от 90 рублей, крупная качественная — 150 и выше. Подсолнухи - по 290 рублей, ветка сантинии - 150, хризантема - в 170, а гортензия — так и вовсе от 500. Тут все дело в том, что захочет ли клиент - сезонный цветок местного происхождения или пожелает привезенную экзотику из Эквадора или Голландии.

Уличные цветочные развалы традиционно предлагают более простенькие варианты. Несмотря на то, что здесь тоже встречаются готовые дизайнерские букеты по цене от 1000 до 1800 рублей, основной ассортимент — те самые привычные гладиолусы, астры, георгины. Так, последние в среднем стоят от 60 рублей за штуку, астры — от 30 до 50, но как предупреждают торговцы, их достаточно мало, потому как привычный когда-то частный бизнес бабушек с букетами из собственного сада сейчас уступил место системной упорядоченной торговле.

Во что тулякам обойдется традиционный букет к началу нового учебного года Фото: Игорь КОПЫТОВ

Кстати, корреспонденту «Комсомолки» одна из продавцов даже предложила совершенно бесплатно целый букет гладиолусов с словами: «Остался последний, но с утра так никто на него и не обращает внимания».

Еще один вариант, как порадовать учителя к началу учебного года, появившийся совсем недавно и не набравший пока популярности у родителей - подарить флорариум – своего рода аквариум только с медленно растущими суккулентами. Он в тульских цветочных лавках обойдется от тысячи рублей. Можно также преподнести цветы в горшке – фиалки, розы, каланхое – их цена от 350 рублей.

Во что тулякам обойдется традиционный букет к началу нового учебного года

А вообще, цветы ко Дню знаний — это дань уважения педагогу. Так что не важно, какими в конечном итоге будут букеты, главное - чтобы от чистого сердца.Во что тулякам обойдется традиционный букет к началу нового учебного года.