В Тульской области завершается установка камер видеонаблюдения на избирательных участках

«В Тульской области для максимальной прозрачности и открытости избирательного процесса в течение всех трех дней голосования – 17, 18 и 19 сентября – будет вестись видеонаблюдение. На участках с видеонаблюдением будут голосовать почти 850 тысяч избирателей, или 73,22% от их общего числа, – рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. – Непрерывная видеозапись будет вестись все три дня в круглосуточном режиме, включая ночное время».

Председатель облизбиркома отметил, что видеонаблюдение является дополнительной формой независимого контроля за голосованием. Доступ к трансляции на специальном портале будет предоставлен через аккаунты партиям и кандидатам, участвующим в выборах, и всем желающим — в Центре общественного мониторинга Общественной палаты Тульской области.

«Специалисты компании «Ростелеком» завершают установку камер по всей Тульской области. Это 1146 камер высокого разрешения, которые имеют возможность одновременно передавать видео в центр обработки данных «Ростелекома» и записывать на стационарные устройства. Наша компания обеспечивает техническую базу для создания Центра мониторинга за единым днем голосования. Кроме того, наши специалисты обеспечат круглосуточную техническую поддержку в период проведения голосования», – сказала пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Ольга Левошко.

В зоне видимости камер будет находиться помещение для голосования в целом, так и места выдачи избирателям бюллетеней, ящики для голосования, места перемещения бюллетеней проголосовавших избирателей из ящиков в сейф-пакеты – эта процедура будет проводиться по окончании первых двух дней голосования для сохранности бюллетеней. Сейф, где после 17 и 18 сентября будут храниться сейф-пакеты с бюллетенями уже проголосовавших избирателей, также будет в поле видимости видеокамеры. Под камерами будет вестись подсчет голосов и составление итогового протокола об итогах голосования.

17, 18 и 19 сентября в Тульской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, Губернатора Тульской области и дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления в четырех муниципальных образованиях региона.

Видеонаблюдение процедур голосования и подсчёта голосов избирателей впервые было введено на выборах Президента РФ в марте 2012 г.. Система видеомониторинга охватила 91400 участковых избирательных комиссий по всей России. В Тульской области было установлено 1066 программно-аппаратных комплексов (ПАК). На каждом избирательном участке было установлено по две камеры. Они обеспечивали передачу изображения общего плана помещения во время проведения голосования, процедуры подсчета голосов, работы членов участковой комиссии со списками избирателей, выдачи избирательных бюллетеней во время голосования, мест гашения неиспользуемых бюллетеней, а также проведения процедуры подсчета голосов и заполнения протокола участковой избирательной комиссии.

Общественный доступ для наблюдения за выборами осуществлялся на специально выделенном сайте.