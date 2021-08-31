Сейчас житель Москвы арестован. Уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Туле безработный москвич украл жевательных резинок на 3 000 рублей. Пытаясь уйти безнаказанным, он почти убежал от продавцов магазина и даже подрался с полицейским.

По предварительной версии следствия, вечером 14 августа 2021 года безработный ранее судимый 31-летний москвич был в торговом зале магазина «СПАР Тула» на улице Металлургов. Там он взял шесть упаковок жевательной резинки и прошел мимо кассы, не заплатив. Его действия нанесли магазину ущерб около 3 000 рублей.

Действия мужчины заметили сотрудники магазина и попытались задержать его, однако он вырвался от них и убежал. Один из продавцов догнал похитителя, но подозреваемый толкнул его и продолжал пытаться убежать. В конце концов, похитителя задержал сотрудник полиции, которого вызвали продавцы магазина. Когда же полицейский потребовал проехать в отделение, мужчина несколько раз ударил полицейского в грудь.

Сейчас житель Москвы арестован. Уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд.