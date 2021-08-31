Житель Ефремова по пьянке зарубил приятеля топором

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе

Тульские следователи продолжают расследование в связи с обнаружением тела 32-летнего мужчины с множественными ранениями головы. Труп нашли в одном из домов Ефремова. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

После изучения места происшествия и следственных и оперативных действий установили предполагаемого преступника. По версии следствия это 47-летний знакомый погибшего.

По предварительным данным расследования, 30 августа 2021 года приятели выпивали в одном из домов в Ефремове. В какой-то момент мужчины поссорились. В пылу конфликта подозреваемый схватил топор и ударил потерпевшего по голове несколько раз. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления.