Николай Воробьев: Забота о старшем поколении – одна из первоочередных задач государства и общества

«Единая Россия» проконтролирует, чтобы процесс выплат пенсионерам был максимально оперативным и удобным для получателей

В партии заявили, что на региональном уровне контроль за своевременностью и правильностью осуществления выплат пенсионерам взяли на себя депутаты-члены фракций «Единой России».

Первыми из числа получателей средства получат те пенсионеры, которым пенсия поступает на банковскую карту. Это около 30 миллионов человек. Еще порядка 13 млн человек получат единовременную выплату через отделения Почты России.

Как подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, деньги на эти цели будут выделяться из дополнительных доходов федерального бюджета.

«Как только начался восстановительный рост экономики, эти деньги, в первую очередь, направляются на решение социальных проблем. По понятным причинам в последние два года инфляция оказалась существенно выше [прогноза], — 6,5%. А если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она выше. И поэтому Президент предложил единовременные выплаты в качестве меры, компенсирующей такой рост инфляции», — сказал Андрей Исаев. (ИА «Тульские новости» 30.08.2021).

В общей сложности получателями единовременных выплат станут примерно 43 млн граждан. Содействие оказывается и военным пенсионерам, которые получают военную пенсию по выслуге лет и в связи с особыми условиями службы, выходят на пенсию раньше обычных.

– Забота о старшем поколении – одна из первоочередных задач государства и общества, – подчеркнул секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Николай Воробьев. – Особенно помощь и внимание важны в условиях пандемии, когда пожилым людям тяжело морально, они особенно нуждаются в добром слове и конкретной практической поддержке. В Тульской области единовременные выплаты получат более 50 тысяч человек. Наша задача – проконтролировать, чтобы эти средства дошли до конкретного человека, без проволочек.

Кроме этого, важно провести разъяснительную работу, проинформировать людей, их родственников о порядке получения денег. К этой работе подключатся специалисты нашей общественной приемной, штаба общественной поддержки партии, активисты единого волонтерского штаба, встречающиеся с пожилыми гражданами и регулярно оказывающие им содействие.

Оплачено из средств избирательного фонда Тульского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".