Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей ФОКИН

В Плавском районе почтальон украла пенсию у местной жительницы. Теперь женщина должна будет отработать свое преступление.

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемая работала почтальоном в отделении поселка Крекшино. 11 марта женщина должна была доставить пенсию и пособия одной из жительниц поселка. Однако пенсионерка деньги не получила, вместо этого 13 марта подсудимая расписалась за пожилую женщину в поручении на доставку пенсии и других социальных выплат, а деньги забрала себе.

Ей удалось таким образом присвоить 15 108 рублей 22 копейки. Ими обвиняемая распорядилась в личных целях.

Во время судебного заседания женщина в преступлении призналась. Суд приговорил ее к исправительным работам на 3 месяца с удержанием 15% в доход государства. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Приговор в законную силу не вступил.