В офисах Тульского отделения Сбербанка можно получить светоотражающую наклейку для детей

В преддверии Дня знаний в ряде офисов Тульского отделения Сбербанка реализуется проект «Дни ЖКХ».

Клиенты, которые оплатят через удаленные каналы не менее четырех квитанций ЖКХ (управляющая компания (ОЕИРЦ), электроэнергия, газ, вода и т.д.) одновременно в офисе Банка, могут получить светоотражающую наклейку СберКота на одежду ребенка или школьный рюкзак. Проект направлен на повышение дорожной безопасности детей.

Оплатить квитанции можно на территории офиса без комиссии: через личный кабинет Сбербанк Онлайн, в банкоматах или терминалах офиса или в Зоне 24. Чеки необходимо показать сотруднику офиса, который выдаст детскую наклейку со СберКотом.

В акции участвуют 12 офисов Тульской области:

175 – г. Тула, пл. Крестовоздвиженская д.1;

116 – г. Тула, ул. М. Горького, 20;

110 – г. Тула, ул. Демонстрации, 2;

114 – г. Тула, пр. Ленина, 77;

208 – г. Богородицк, ул. Луначарского, 1;

214 – г. Новомосковск, ул. Шахтеров/Октябрьская, д. 16/8;

270 - г. Суворов, ул. Тульская, 1в;

276 - пгт. Одоев, ул. Ленина, 10;

277 - пгт. Арсеньево, ул. Бандикова, д.77;

206 - п. Волово, ул. Ленина,62;

207 - п. Куркино, ул. Ленина,1а;

203 - Каменский район, с. Архангельское, ул. Советская,12.

- В сентябре ребята возвращаются за школьные парты, начинают более активные перемещения по дорогам, в том числе в вечернее время. Светоотражающие наклейки, которые удобно крепятся на школьных рюкзаках, мешках для обуви, позволят юным жителям нашего региона стать более заметными для водителей. А веселый и озорной СберКот поможет создать детям позитивное настроение, - прокомментировал Сергей Ющенко, Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк.

Акция продлится до 30 октября 2021 года. Количество наклеек ограничено.