Коронавирус в Тульской области, последние данные на 30 августа 2021 года: за неделю скончались 67 человек

Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2699 человек Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает региональный оперативный штаб, в Тульской области за неделю с 24 по 30 августа выявили 835 случаев заболевания коронавирусом, из них 114 - за последние сутки. Заболели вирусом жители 22 районов и городских округов региона. Всего с начала пандемии зафиксировано 51 248 фактов заражения COVID-19.

При этом 108 человек за сутки и 777 - за минувшую неделю смогли победить вирус. Общее число выздоровевших с весны 2020 года - 43 707 пациентов.

К сожалению, не снижается количество смертей. За неделю еще 67 человек возрастом от 47 до 99 лет скончались от осложнений, которые вирус дает на хронические заболевания и ослабленный организм. Десять из них ушли из жизни за последние сутки. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2699 человек.