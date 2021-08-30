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Здоровье30 августа 2021 13:13

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 30 августа 2021 года: за неделю скончались 67 человек

При этом новые случаи заражения отмечаются лишь в 22 районах региона
Елена Иргиз
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Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2699 человек

Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2699 человек

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает региональный оперативный штаб, в Тульской области за неделю с 24 по 30 августа выявили 835 случаев заболевания коронавирусом, из них 114 - за последние сутки. Заболели вирусом жители 22 районов и городских округов региона. Всего с начала пандемии зафиксировано 51 248 фактов заражения COVID-19.

При этом 108 человек за сутки и 777 - за минувшую неделю смогли победить вирус. Общее число выздоровевших с весны 2020 года - 43 707 пациентов.

К сожалению, не снижается количество смертей. За неделю еще 67 человек возрастом от 47 до 99 лет скончались от осложнений, которые вирус дает на хронические заболевания и ослабленный организм. Десять из них ушли из жизни за последние сутки. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 2699 человек.

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