Уголовное дело рассмотрит местный суд Фото: Алексей ФОКИН

Пьяный туляк избил полицейского, мешавшего ему материться. Теперь у мужчины будет судимость.

По предварительной версии следствия, вечером 12 августа 32-летний обвиняемый выпивал со своим знакомым во дворе на улице Марата. При этом мужчина грубо ругался матом. Когда сотрудник полиции призвал нарушителя к порядку, тот схватил его и ударил ногой в живот, а потом и кулаком по голове. От таких действий мужчины полицейский получил серьезные повреждения.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит местный суд. Отметим, что за избиение полицейского житель Тулы может отправиться в колонию на 5 лет.