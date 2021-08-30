Спасенная из прудов около Тулачермета самка лебедя не выжила

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: материалы пресс-служб
Спасенная из прудов около Тулачермет сотрудниками МЧС самка лебедя все же умерла: спасти птицу ветеринаром не удалось, сообщает портал myslo.ru.
Ветеринары сделали птице операцию, которая длилась три часа. Ранее лебедя подстрелили браконьеры, у нее диагностировали интоксикацию, также организм животного ослабила инфекция.
Напомним, что птицу со сломанным крылом нашли 25 августа. Спасатели аккуратно достали ее из отстойника и передали волонтерам. Планировалось, что излеченного лебедя перевезли бы в Центральный парк Тулы.