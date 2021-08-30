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Общество30 августа 2021 10:33

Спасенная из прудов около Тулачермета самка лебедя не выжила

Ранее лебедя подстрелили браконьеры, птицу спасли сотрудники МЧС
Елена Иргиз
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Спасенная из прудов около Тулачермет сотрудниками МЧС самка лебедя все же умерла: спасти птицу ветеринаром не удалось, сообщает портал myslo.ru.

Ветеринары сделали птице операцию, которая длилась три часа. Ранее лебедя подстрелили браконьеры, у нее диагностировали интоксикацию, также организм животного ослабила инфекция.

Напомним, что птицу со сломанным крылом нашли 25 августа. Спасатели аккуратно достали ее из отстойника и передали волонтерам. Планировалось, что излеченного лебедя перевезли бы в Центральный парк Тулы.

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