В Зареченском районе Тулы снова активизировались догхантеры

фото: Михаил Сидорин

В Зареченском районе оружейной столицы снова активизировались догхантеры. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, травят собак теперь уже на Гарнизонном проезде. Как пишут местные жители, животные умирают долго и мучительно.

"На Гарнизонном проезде уже месяц "добрые люди" травят собак! Животные умирают в жутких мучениях в течение 1-2 суток. Из ушей и носа идет кровь,собаки заживо гниют изнутри. Следите,чтобы ваш любимец случайно,что-то не съел!!!" - предупреждает собаководов автор поста.

Животные травятся крысиным ядом - предполагают читатели в комментариях к посту и советуют владельцам собак быть бдительными.