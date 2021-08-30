Последние новости Тулы на 30 августа 2021 года: «Лада Веста» врезалась в троллейбус, который снес столб, а в Заречье жестоко действуют догхантеры

Водитель и пассажир «Лады» госпитализированы. Фото: "Тула Жесть"

В Туле легковушка врезалась в троллейбус, а тот затем влетел в столб. По предварительным данным, на пересечении улиц Первомайская и Демонстрации водитель «Лады Весты» поворачивал налево и не справился с управлением. В результате машина врезалась в едущий впереди троллейбус, который потом наехал на опору ЛЭП.Предположительно, водитель легковой машины был пьян.

В Зареченском районе оружейной столицы снова активизировались догхантеры. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, травят собак теперь уже на Гарнизонном проезде. Как пишут местные жители, животные умирают в жутких мучениях в течении 1-2 суток. Животные травятся крысиным ядом - предполагают читатели в комментариях к посту и предупреждают владельцев собак быть бдительными.

Туляк, переехавший подружку невесты, имеет судимость - так сообщают ряд региональных СМИ. Напомним, что инцидент произошел 24 августа на парковке возле одного из кафе. Девушка осталась жива, но попала в больницу с с переломами тазобедренной кости и ключицы и другими повреждениями.