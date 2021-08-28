115 человек заболели, 101 выздоровел: статистика коронавируса в Тульской области за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 28 августа, 11:30, за последние сутки в Тульской области выявили 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Тульской области зарегистрировали 51 021 заболевшего.

Статистика смертей колеблется в тех же пределах - за эти сутки в регионе зафиксировано 9 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего с марта прошлого года по этим причинам умерло 2 678 человек.

Впрочем, количество выздоровевших тоже растет: за эти сутки справиться с болезнью смог 101 житель Тульской области. А за все время этот показатель составляет 43 494 человека.