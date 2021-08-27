Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев встретились с активистами ТОС и старостами

Руководители Тулы вручили сертификаты и Почетные грамоты победителям конкурсов «Лучший ТОС» и «Лидер ТОС» Фото: материалы пресс-служб

Мероприятие приурочено ко Дню сельского старосты и ТОС. Участие в нем также принял депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Виктор Дзюба, депутат Тульской городской Думы Александр Швыков.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации города Дмитрий Миляев.

- День территориального общественного самоуправления для нас – важный праздник. Старшие по домам, сельские старосты, активисты ТОС – наши основные помощники на территориях. Мы вместе решаем целый ряд задач: определяем, что сделать, контролируем ход работ в рамках реализации различных программ, осуществляем приемку и проводим общественные мероприятия. Наше взаимодействие – залог того, что результаты этой совместной работы будут становиться лучше, - подчеркнул глава администрации города.

27 августа состоялась встреча Главы города Тулы Ольги Слюсаревой и главы администрации Дмитрия Миляева с лидерами территориального общественного самоуправления, старостами и старшими по домам Фото: материалы пресс-служб

Роль ТОС в жизни города отметил и Виктор Дзюба.

- Вы - активисты общественного самоуправления - связующее звено между жителями и местной властью. Без вас не обойтись в решении важных вопросов развития территорий и создания условий для достойной жизни людей, - отметил депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия" Виктор Дзюба. - Вы, как никто другой, знаете потребности и заботы своих соседей и формируете актуальный запрос власти. Во многом благодаря вам работа над Программой развития Тульской области, инициированной Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым, была эффективной и качественной. Теперь нам вместе с вами предстоит решать поставленные задачи. И я уверен, что все задуманное обязательно получится!

Мероприятие приурочено ко Дню сельского старосты и ТОС Фото: материалы пресс-служб

С праздником активистов поздравила мэр Ольга Слюсарева.

– Впервые этот день в Туле отметили 10 лет назад. Тогда было всего 34 комитета ТОС. Сегодня цифра в три раза больше. Это говорит о вашем неравнодушии, активности и желании менять жизнь вокруг к лучшему. За эти годы лидеры ТОС, активисты, сельские старосты стали нашими первыми помощниками. Вместе мы реализуем социально значимые программы, проводим мероприятия и праздники, – обратилась к собравшимся градоначальник. – Во многом благодаря вам в этом году успешно стартовал муниципальный проект «Наш город». Почти 300 заявок поступило от жителей. И сегодня вы вместе с депутатами и администрацией контролируете ход выполнения работ. От имени депутатского корпуса выражаю вам благодарность и надеюсь, что мы в дальнейшем реализуем еще много планов.

Руководители Тулы вручили сертификаты и Почетные грамоты победителям конкурсов «Лучший ТОС» и «Лидер ТОС».

Мероприятие приурочено ко Дню сельского старосты и ТОС

Своим опытом по участию в конкурсе и реализации проектов на получение муниципальных грантов, других проектах, положительном опыте работы, об успехах и достижениях председатели ТОСов рассказали своим коллегам.

На территории муниципального образования определены границы 110 территориальных общественных самоуправлений, в которых на общественных началах трудятся более 2000 туляков – это председатели ТОС, старшие по домам и улицам. Успешно работает 131 сельский староста.