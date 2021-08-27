«ЕвроХим» открыл новое производство азотных удобрений в Новомосковске

На предприятии минерально-химической компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко в городе Новомосковск Тульской области НАК «Азот» состоялся запуск новой установки производства жидких азотных удобрений КАС-32.

Торжественная церемония открытия нового производства состоялась в формате прямого включения в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность». Разрешение на символический запуск новой установки по производству КАС дал председатель комиссии, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Мощность новой установки составляет 423 тысячи тонн в год. Данная производительность позволит полностью закрыть старое морально устаревшее производство карбамидо-аммиачной смеси. Стоимость проекта – 657 миллионов рублей.

«ЕвроХим» открыл новое производство азотных удобрений в Новомосковске

Основным экологическим преимуществом новой установки КАС является отсутствие прямых загрязненных стоков в канализацию и обеспечение их последующей переработки на отдельных установках. Количество сбросов аммоний- и нитрат-ионов в канализационную сеть по сравнению со старой установкой КАС снизится на 90%.

Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) – азотное удобрение, которое содержит три формы азота – нитратный, аммонийный и амидный. Удобрение КАС-32 ввиду своей высокой технологичности и равномерного внесения в почву обеспечивает пролонгированное питание растений азотом. Жидкие азотные удобрения применяются в сельском хозяйстве для основного, предпосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры на всех типах почв.

Новая установка открыта в рамках подписанного в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, предполагающего реализацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий и созданию новых производств на расположенных в Тульской области предприятиях «ЕвроХима». Общий объём инвестиций в рамках соглашения составит около 17 млрд рублей.