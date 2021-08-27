Коронавирус в Тульской области, последние данные на 27 августа 2021 года: умерло еще 10 человек

Общее количество зараженных в регионе составляет 50 906 человек Фото: Алексей ФОКИН

Еще 121 житель Тулы и области заболел коронавирусом за последние сутки - таковы последние данные статистики. Общее количество зараженных в регионе составляет 50 906 человек.

При этом отмечается, что число выздоровевших постепенно растет - еще 114 пациента выписались, победив заболевание. Всего с COVID-19 справились 43 393 жителей Тульской области.

К сожалению, летальных исходов все еще не удается избежать. За сутки скончались еще 10 больных с осложнениями на хронические заболевания. Всего пандемию не пережили 2 669 человек.