В Туле продолжается приемка объектов по проекту «Наш город»

Депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская приняла участие в комиссионной приемке работ по замене старых деревянных окон на блоки ПВХ в жилом доме № 2 по ул. Циолковского. Фото: материалы пресс-служб

Всего в программу в 2021 году вошли 296 объектов, общая стоимость работ составляет порядка 100 млн рублей.

На сегодняшний день активно проходит приемка выполненных работ. Участие в ней принимают неравнодушные жители и городские депутаты, а также сотрудники управления по благоустройству администрации города Тулы, МУ «ГСЕЗ» и представители подрядных организаций. По итогам подписываются соответствующие акты приемки.

Объемный блок работ по проекту «Наш город» проводится по ремонту подъездов многоквартирных домов. Так, депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Рублевская приняла участие в комиссионной приемке работ по замене старых деревянных окон на блоки ПВХ в жилом доме № 2 по ул. Циолковского.

Ирина Витальевна отметила, что монтаж окон выполнен без замечаний и в установленные сроки.

– Реализация муниципального проекта «Наш город» позволяет жителям улучшить условия проживания и получить качественно выполненные работы, – подчеркнула депутат.

Жители дома выразили благодарность Ирине Рублевской и администрации города за возможность участия в проекте «Наш город». Туляки отметили, что теперь в подъездах и в квартирах дома будет значительно теплее в осенне-зимний период.

В округе Олега Погорелова произведена замена деревянных окон на пластиковые в подъездах домов: ул. Металлургов, 50 и 56, ул. Кутузова, 108-а и 114 Фото: материалы пресс-служб

В округе депутата-единоросса Олега Погорелова также произведена замена деревянных окон на пластиковые в подъездах домов по адресам: ул. Металлургов, 50 и 56; ул. Кутузова, 108 а и 114.

Олег Погорелов вошел в состав приемочной комиссии. Замечаний по итогам приемки не выявлено, были подписаны соответствующие акты.

– Современные окна из ПВХ–профиля – это не только эстетично, но и практично: пластиковые стеклопакеты пропускают больше света, сохраняют тепло зимой и прохладу в жаркое время года, – считает Олег Погорелов. – Проект «Наш город» позволяет, не дожидаясь капремонта дома, решить данный вопрос. Жители довольны результатом. Теперь зимой будет тепло не только в квартирах, но и в местах общего пользования.

В округе депутата Тульской городской Думы, члена фракции «Единая Россия» Надежды Козьяковой в многоквартирном доме по 2-му проезду Металлургов, 9 выполнен ремонт козырьков входных групп. Работы были приняты без замечаний. По ул. Приупская, 12 – произведена замена старых окон в подъездах на оконные блоки из ПВХ. Замечаний к подрядной организации не поступило.

Аналогичные работы были приняты и в округе депутата-единоросса Дмитрия Федотова в многоквартирном доме по ул. Шухова, 36. В доме № 2 по ул. Вильямса заменены тамбурная дверь и напольное покрытие в холле первого этажа.

Также в округе Дмитрия Ивановича были проведены и приняты следующие виды работ: ремонт подъездных ступеней в доме № 7 а по ул. Шухова; установка в подъездах светильников с датчиком движения в доме № 10 а по ул. Кутузова; замена металлических дверей в мусорокамере в доме № 202 а по ул. Кирова; установка пластиковых окон в домах № 10, № 16 по ул. Дементьева, № 35 а по ул. Кутузова, № 27 по ул. Р. Зорге.

В поселке Обидимо состоялась приемка работ по ремонту двух подъездов в многоквартирном доме по ул. Советской, 2. Куратором по данному адресу является депутат городской Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Симонова. Все работы выполнены подрядной организацией в полном объеме. В ходе комиссионного обследования недостатков не обнаружено, по результатам был подписан соответствующий акт приемки.

Депутат Тульской городской Думы Владимир Абакумов провел мониторинг работ по замене оконных блоков в подъездах в доме № 1-а по ул. Дм. Ульянова Фото: материалы пресс-служб

Случается, что в ходе мониторинга депутаты и жители выявляют недочеты, которые подрядная организация обязана устранить. Так, депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единой Россия» Владимир Абакумов провел мониторинг работ по замене оконных блоков в подъездах в доме № 1-а по ул. Дм. Ульянова. Там же выполнено оштукатуривание откосов.

Был выявлен ряд замечаний, по которым будет проведена дополнительная работа подрядной организацией.