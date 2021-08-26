Столичные операторы социального питания объявились в Туле «со своим самоваром»

27 июля администрация г. Тулы разместила торги на организацию питания школьников в новом учебном году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии нового учебного года у тульских школьников появилась возможность получить столичный «подарок» в лице компании – варяга стремящейся войти на рынок социального питания нашего города. 27 июля администрация г. Тулы разместила торги на организацию питания школьников в новом учебном году. Всего было размещено 17 лотов, в каждом их которых определенное количество школ, на общую сумму 311млн руб. Процедура стандартная, торги проводятся ежегодно.

Изначально критерии оценки позволяли местным операторам питания принять участие в торгах: требовалось предоставить 21 исполненный договор на организацию питания, сопоставимого характера и объема; подтвердить наличие квалифицированного персонала в численности не менее 21 чел.; иметь в собственности компании 11 автомобилей для транспортировки продуктов. Большее значение при оценке имел показатель наличия квалифицированного персонала – кадры решают все. После отбора претендентов на организацию питания школьников, начинается конкурс на понижение ставки, где выигрывает поставщик, предложивший самую низкую цену за контракт.

Однако, администрация внезапно внесла существенные изменения в критерии оценки участников отдав приоритет тем поставщикам услуг, чьи контракты «дороже». В расчет не стали брать то, что местные компании могут сократить издержки по логистике и предоставить услугу за меньшую стоимость. Исходя из новых критериев, невзирая на остальные условия, победителем становится компания, предоставившая в составе заявке самый большой по сумме исполненный контракт по питанию в образовательных учреждениях, организациях отдыха и оздоровления детей - ООО «Вектор».

«Компании специализировались на исполнении контрактов на организацию питания в государственных учреждениях, одновременно участвуя в торгах для создания иллюзии конкуренции. На самом деле они действовали согласованно для заключения контрактов по максимальным ценам. К 2017 году общая сумма оных превысила 6,4 млрд рублей, - рассказывало сетевое издание Glavny.tv в марте текущего года о ситуации в Подмосковье. - Комбинат с похожим названием «Вектор» был в их числе, однако носил другое название — «Ямкинский молочный завод», которое пришлось сменить после решения ФАС о картельном сговоре. Это подтверждают данные на портале Rusprofile».

Что там с качеством? В конце февраля «Вести Подмосковья» вышли с заголовком «Отравление детей в школе №1 в Московской области приведет к проверке комбината питания «Вектор».

«Накануне стало известно о массовом отравлении учащихся школы № 1 в подмосковном Красноармейске. Не менее десяти первоклассников обратились в медучреждение с симптомами острого кишечного отравления. Как оказалось, на днях в школе поменялся поставщик питания. С 24 февраля организацией питания в учреждении занимается предприятие «Вектор». До его появления в школе никогда не было проблем с питанием, - цитируем «Вести Подмосковья». – Принято решение в течение недели обработать школу дезинфицирующими средствами. Кроме того, проведут проверку деятельности комбината «Вектор».

В чем целесообразность сегодня отдавать такой важный сектор социального обеспечения, как школьное питание, подмосковному монополисту пока непонятно. Следует отметить, что несколько лет назад по всей стране были подписаны соглашения между федеральной антимонопольной службой и правительствами регионов. Руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Тульской области Юрий Елагин отметил в газете «Тульские Известия», что «после подписания соглашения существенно изменилось отношение к развитию конкуренции: органы власти стали более внимательно следить за тем, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство, активнее вовлекать областное УФАС в предупредительные мероприятия, часто включать в обсуждение серьезных вопросов, чтобы в дальнейшем избежать любых шероховатостей. Иными словами, у нас все движется в правильном направлении, и, уверен, дальше будет только лучше. Заданная позитивная динамика принесет результаты, и изменения ощутят граждане. А это, в конечном счете, и есть главная цель всех планов, стратегий, документов и мероприятий: не просто обозначить цифры и показатели по развитию конкуренции, а добиться таких рыночных условий, чтобы жители региона получали услуги наивысшего качества по наименьшей цене». Возможно, что при окончательном решении администрация примет в расчет не только вышеназванные факты, но и то, что местные компании гораздо эффективней могут выполнить поставленную задачу, сократить траты государственных денег.

Три года назад на совещании в правительстве региона Губернатор Алексей Дюмин почеркнул, что "с учетом требований времени ее задачей станет перезагрузка системы социальной поддержки, обеспечение ее эффективности и результативности". Именно такого подхода к работе социального сектора много лет ждали жители области. Благодаря политике, проводимой Дюминым в регионе в далеком прошлом остались «серые схемы» предприимчивых чиновников и государственные контракты, формально выполняемые непроверенными компаниями. С 1777 года одной из основ Тульской губернии было правило наместника Кречетникова: «Земля эта богата не только щедрыми дарами, но и людьми проверенными этой землей, кои и преумножат ее дары». К этому году относится и один из уникальных экспонатов Тульского краеведческого музея - особый межевой знак, установленный на границе Московской и Тульской губерний, на котором обозначена дата: «1777 г.». Для Тульского края последние шесть лет стали временем долгожданных перемен, давших реальную возможность гордится своим краем и тем, что туляки сами строят и обеспечивают свою жизнь. Стоит ли возвращаться середину XVIII века или все-таки проще помнить слова, сказанные когда-то Корнеем Чуковским о том, что «в Тулу со своим самоваром не ездят»?