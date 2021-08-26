Коронавирус в Тульской области, последние данные на 26 августа 2021 года: заразились еще 124 жителя

Общее число выявленных случаев - 50 785 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за сутки коронавирусом заразились еще 124 человека - такие данные приводит статистика. Общее число выявленных случаев - 50 785

При этом больничные закрыли 118 человек за минувшие сутки. В общей сложности с болезнью справиться удалось 43 279 жителям Тулы и области.

Смертность в регионе стабильно высокая, а за прошедший период даже чуть возросла - за сутки скончались еще 10 пациентов с хроническими заболеваниями. С весны 2020 года таких в регионе 2 659 человек.