В Туле в здании правительства произошло задымление

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия

В Туле эвакуировали Белый дом. По сообщениям МЧС, в здании обнаружилось задымление, из-за чего оттуда вышли все сотрудники.

По предварительной информации, в здании правительства Тульской области около 18:10 4 этаже произошло короткое замыкание. Открытого пламени не было, но несколько помещений затянуло дымом. Сработала пожарная сигнализация, сотрудники покинули свои рабочие места и вышли из здания до приезда пожарных.

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия, пострадавших в инциденте, к счастью, нет.

Отметим, что в этом здании на площади Ленина находится региональное правительство, областная и городская Дума и администрация Тулы, а также рабочий кабинет губернатора.